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Западные элиты после победы Дональда Трампа на выборах президента США активно обсуждают различные сценария урегулирования украинского конфликта, среди которых рассматривается раздел Украины и раздача территорий под контроль стран Запада. Об этом заявил политолог Александр Асафов.
«Предполагаю, что существует несколько стратегий <...>, история с вариантом развития событий как раздача регионов Украины под контроль западным странам с введением военной компоненты тоже обсуждается достаточно широко», — поделился он в беседе с «Известиями».Тем временем положение самой Украины продолжает стремительно ухудшаться. Как сообщает Pravda.Ru, Киев ожидает наступления «черной зимы», ведь Николаев и Херсон второй сидят пребывают без света, а в других областных центрах введены аварийные графики отключений.
В российских источниках сообщают, что Россия поразила три ключевые подстанции напряжением 750 кВ — Винницкую, Киевскую и Западноукраинскую, что привело к обрыву транзита энергии с атомных станций. Количество претензий к «Укрэнерго» продолжает расти, ведь из 60 обещанных объектов для укрытия энергообъектов готовы лишь четыре и те на 70-90%.
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