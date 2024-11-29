Песков: разрешение США Украине бить ракетами по РФ ведёт к эскалации конфликта

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о безответственности США в связи с разрешением Украине использовать американские ракеты для ударов по территории РФ.
«В своем недавнем заявлении президент Путин предупредил, что решение разрешить такое использование этих американских и иных иностранного производства ракет является безответственным и эскалирующим напряженность шагом», — ответил Дмитрий Песков на вопрос представителей СМИ о заявлении президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена на сайте Белового дома об ударах РФ по объектам ВПК Украины.
Пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание, что если будут использоваться данные ракеты, то со стороны Российской Федерации каждый раз будет даваться соответствующий ответ.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил, что гибель американских и европейских военных на территории Украины показывает опасность эскалации и распространения конфликта.
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