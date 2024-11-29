МИД РФ: Ввод контингента на Украину будет означать прямое участие в конфликте

Михаил Галузин (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)
Возможные планы западных стран ввести свои военные контингенты на Украину являются провокационными. Они свидетельствуют о намерении Запада ещё глубже погрузиться в противостояние с Россией.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его словам, информация Службы внешней разведки (СВР) о наличии таких планов является, как всегда, чёткой и выверенной. Это говорит только о том, что Запад будет ещё больше вовлечён в прямое военное противостояние с Россией.
Галузин отметил, что союзники Киева и так уже глубоко вовлечены в конфронтацию, о чём свидетельствует разрешение Вашингтона и других западных столиц наносить удары по территории России дальнобойным оружием.
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия будет на это реагировать и определять параметры этой реакции сообразно тем угрозам, которые возникают или будут возникать. Запад не сможет своими провокационными действиями вынудить Россию поступиться своими интересами, в том числе в контексте украинского кризиса, заключил дипломат.
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Галузин отметил, что союзники Киева и так уже глубоко вовлечены в конфронтацию, о чём свидетельствует разрешение Вашингтона и других западных столиц наносить удары по территории России дальнобойным оружием.
Замглавы МИД подчеркнул, что Россия будет на это реагировать и определять параметры этой реакции сообразно тем угрозам, которые возникают или будут возникать. Запад не сможет своими провокационными действиями вынудить Россию поступиться своими интересами, в том числе в контексте украинского кризиса, заключил дипломат.
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Александр Бойцов