«Финальная стадия боев в Часов Яре»: десантники окружили ВСУ в районе огнеупорного завода

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Порядка 700 боевиков ВСУ, из которых около 100 иностранных наемников, оказались в полуокружении российских сил в районе огнеупорного завода в Часов Яре. ВС РФ держат под огневым контролем все основные выходы с территории, пишет Mash.
По данным издания, ситуация для ВСУ в Часов Яре складывается по сценарию «Азовстали». Среди попавших в окружение боевиков ВСУ есть выходцы из Грузии, Колумбии и Италии.
Российские бойцы не идут штурмовать противника в лоб, а наносят точечные артиллерийские и авиаудары, в том числе КАБами 500, 1500 и 3000, чтобы помешать вражеским силам эвакуироваться с территории завода. Особую роль играют здесь выполняют военные из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Кроме того, бои идут за высотную застройку Часов Яра. ВС РФ выравнивают и готовятся охватить город с южной стороны. Российские бойцы с мест сообщают, что бои в Часов Яре вышли на финальную стадию.
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Российские бойцы не идут штурмовать противника в лоб, а наносят точечные артиллерийские и авиаудары, в том числе КАБами 500, 1500 и 3000, чтобы помешать вражеским силам эвакуироваться с территории завода. Особую роль играют здесь выполняют военные из 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Кроме того, бои идут за высотную застройку Часов Яра. ВС РФ выравнивают и готовятся охватить город с южной стороны. Российские бойцы с мест сообщают, что бои в Часов Яре вышли на финальную стадию.
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Элина Позднякова