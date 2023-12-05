Разнесём страну как в начале 90-х: политолог Журавлёв раскрыл политическое будущее России

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У российской молодёжи есть запрос на социальную справедливость и реформы, сопровождающийся осознанием внешних угроз. Однако список жертв, на которые готовы молодые люди ради геополитики, ограничен. Об этом говорится в исследовании РАН, РИСИ и ВШЭ.
Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил, что российская молодёжь может завести страну не туда через несколько лет. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».
По словам политолога, ситуация в России может сменить уже через один президентский срок, то есть через шесть лет. Чтобы не допустить этого, нужно создавать институты, в которых молодых людей будут учить пропаганде и жизни.
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«Справедливость – великая штука и она в России всегда была востребована. Но справедливость у молодёжи связана с реформами. Они почему-то искренне думают и рассматривают сегодняшний день как нулевую отметку. Это отчасти верно, а отчасти нет. Потому что они сейчас думают как мы в 80-м году, когда нам казалось, что любые реформы – это хорошо, главное, чтобы не было как есть. Они по молодости и отсутствия жизненного опыта верят, что любые реформы – это хорошо, и разумные, и не разумные, и в этом их опасность для общества. Если реформы станут их средством и целью, то мы разнесём страну опять, как в начале 90-х», — сказал Журавлёв.
«Нужно создавать институты или модернизировать существующие, в которых до молодёжи могли бы доносить их реальную задачу и политику. С одной стороны пропаганда, с другой – включение их в процесс не на первых ролях, чтобы они набили шишки и поняли, как все непросто. Если ничего не предпринять, то у нас всего один президентский срок. Если что-то предпринять, то мы бесконечны во времени», — добавил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова