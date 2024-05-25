Разрекламированная IT-армия: НАТО формирует сеть киберлабораторий у границ РФ

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НАТО формируется сеть киберлабораторий по периметру российских границ с Эстонией, Латвией, Финляндией, Румынией. В перспективе в этот список могут войти Грузия и Молдавия. Об этом РИА Новости сообщил спецпредставитель президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.
По его словам, США уже давно практикуют методы гибридной войны против РФ в сфере информации.
Он также добавил, есть информация, что в Киев командируются целые подразделения западных вооруженных сил и спецслужб. Кроме того, со слов Люкманова, под эгидой Минобороны США системно проводится киберобучение.
Речь идет, в том числе, и об учениях Cyber Flag, где обкатываются сценарии борьбы с РФ в цифровой сфере. Cyber Flag завершились буквально на днях.
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«В качестве основного полигона используется Украина, чьи хакеры, в том числе из разрекламированной «IT-армии», осуществляют электронные диверсии под плотной опекой натовских кураторов», – сказал Люкманов.
Он также добавил, есть информация, что в Киев командируются целые подразделения западных вооруженных сил и спецслужб. Кроме того, со слов Люкманова, под эгидой Минобороны США системно проводится киберобучение.
Речь идет, в том числе, и об учениях Cyber Flag, где обкатываются сценарии борьбы с РФ в цифровой сфере. Cyber Flag завершились буквально на днях.
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Никита Кротов