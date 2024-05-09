Украинские хакеры взломали платформу для трансляции телеканалов в Крыму

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Один из телеканалов в Республике Крым столкнулся с атакой украинских хакеров, сообщил советник главы республики Олег Крючков.
«Противник взломал одну из платформ для трансляции телевизионных каналов. На данный момент технические специалисты занимаются устранением проблемы», — отметил Олег Крючков в своем Telegram-канале.По его словам, решение проблемы планируется в ближайшее время. Крючков подчеркнул, что в настоящее время вещание по телевидению и радио в Крыму идет без проблем.
Ранее сообщалось, что российские хакеры разместили на украинских ресурсах поздравление с 9 Мая, а также цитаты президента РФ Владимира Путина о дружбе двух народов.
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Артем Кузьмин