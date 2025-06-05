Разумков: в Раде называют Ермака «начальником Зеленского» после его поездки в США
Депутаты Верховной рады называют начальником президента Украины Владимира Зеленского главу его офиса Андрея Ермака. О значительном усилении его полномочий заявил экс-спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online.
«Знаете, у меня один коллега вчера пошутил, что начальник Зеленского поехал в Америку. Я думаю, что в определенной степени это шутка, с другой стороны – нет», – прокомментировал нардеп поездку Ермака в США 3 июня.По мнению депутата, визит был организован, чтобы избежать повторения скандала в Овальном кабинете, который произошел 28 февраля. Также он отметил, что не ожидает значительных результатов от этой поездки.
Разумков считает, что на Украине сложился «дуализм власти», когда непонятно, кто кому подчиняется в паре Зеленский – Ермак.
«То, что полномочий у Ермака сегодня не меньше, чем у Зеленского, а иногда, думаю, что и больше, – это факт», – подчеркнул политик.