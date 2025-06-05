Зеленский оконфузился, говоря о России на саммите в Вильнюсе

05 июня 2025, 11:47

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский оконфузился во время саммита стран «Бухарестской девятки» в Вильнюсе, говоря о России и Белоруссии. На это обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский в своих соцсетях.