Зеленский оконфузился, говоря о России на саммите в Вильнюсе
Владимир Зеленский оконфузился во время саммита стран «Бухарестской девятки» в Вильнюсе, говоря о России и Белоруссии. На это обратил внимание депутат Верховной рады Александр Дубинский в своих соцсетях.
Глава киевского режима заявил, что Европе следует готовиться к тому, что готовят Москва и Минск на своих учениях. Однако позже глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене в ходе своего выступления заявила, что никакой угрозы нет.
Дубинский написал, что главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку следует реже выпускать Зеленского в люди, поскольку «лажает старик».
Также депутат добавил, что Зеленский выступал экспромтом, который в очередной раз ему «вылез боком».
Напомним, что в настоящее время Дубинский находится в киевском СИЗО по обвинению в госизмене.
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