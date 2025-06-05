На Западе рассказали, каким будет ответ Путина на удары ВСУ по аэродромам

05 июня 2025, 11:48

NYT: ВС РФ ответят на атаку ВСУ по аэродромам масштабными бомбардировками

Фото: iStock/vadimrysev

Россия ответит на массированную атаку ВСУ по аэродромам более интенсивными ударами по украинской инфраструктуре. Об этом сообщил президент геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Ян Бреммер в интервью The New York Times.