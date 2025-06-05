На Западе рассказали, каким будет ответ Путина на удары ВСУ по аэродромам
Россия ответит на массированную атаку ВСУ по аэродромам более интенсивными ударами по украинской инфраструктуре. Об этом сообщил президент геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Ян Бреммер в интервью The New York Times.
Он предположил, что ответом российского лидера Владимира Путина будут более масштабные бомбардировки инфраструктуры Украины.
Также издание пишет, что операция ВСУ с атакой российских военных авиабаз 1 июня носила кодовое название «Паутина».
Ранее Минобороны РФ подтвердило, что в воскресенье украинские войска атаковали аэродромы в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Иркутской и Амурской областях. В результате ударов сгорели несколько самолётов, пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал.
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