На Западе рассказали, каким будет ответ Путина на удары ВСУ по аэродромам

NYT: ВС РФ ответят на атаку ВСУ по аэродромам масштабными бомбардировками
Фото: iStock/vadimrysev

Россия ответит на массированную атаку ВСУ по аэродромам более интенсивными ударами по украинской инфраструктуре. Об этом сообщил президент геополитической консалтинговой группы Eurasia Group Ян Бреммер в интервью The New York Times.



Он предположил, что ответом российского лидера Владимира Путина будут более масштабные бомбардировки инфраструктуры Украины.

Также издание пишет, что операция ВСУ с атакой российских военных авиабаз 1 июня носила кодовое название «Паутина».

Ранее Минобороны РФ подтвердило, что в воскресенье украинские войска атаковали аэродромы в Мурманской, Рязанской, Ивановской, Иркутской и Амурской областях. В результате ударов сгорели несколько самолётов, пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал.

Анастасия Чинкова

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