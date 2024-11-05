Илон Маск взял под контроль Украину

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Илон Маск контролирует доступ Украины к спутниковой системе Starlink, решая, когда и где предоставлять доступ, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
Осенью 2022 года американский миллиардер отказался активировать сеть над Крымом, сорвав одну из операций украинских вооруженных сил.
Маск, по мнению издания, изменил отношение к помощи Киеву, так как считает, что «Путин не проиграет эту войну».
В случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября Маск может полностью отключить Starlink для украинской армии, чтобы помочь Трампу урегулировать конфликт.
На выборах демократов будет представлять Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп.
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Маск, по мнению издания, изменил отношение к помощи Киеву, так как считает, что «Путин не проиграет эту войну».
В случае победы Дональда Трампа на выборах 5 ноября Маск может полностью отключить Starlink для украинской армии, чтобы помочь Трампу урегулировать конфликт.
На выборах демократов будет представлять Камала Харрис, республиканцев — Дональд Трамп.
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Мария Моисеева