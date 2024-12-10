Разведчики Дульцевы рассказали о приезде на родину

Анна Дульцева (крайняя слева) (Фото: РИА Новости/ Михаил Воскресенский)
Вернувшиеся в РФ в результате обмена Анна и Артем Дульцевы посещали родину в качестве аргентинских болельщиков, пишет журнал «Разведчик». Россияне называли себя Людвигом Гишом и Марией Розой Майер Муньос.
«Пару раз мы приезжали в Россию, но это было очень непросто организовать, сами понимаете», — пояснил Артем Дульцев.Он добавил, что один визит был во время футбольного чемпионата мира в 2018 году. Тогда разведчики посетили Нижний Новгород, где проходил матч Аргентина — Хорватия.
«Было очень много аргентинских болельщиков, и мы сидели среди них. Очень непривычно, надо сказать: мы вроде бы дома, но чужие», — добавил собеседник.
Анна Дульцева отметила, что с ними были их дети. Поездка важна для них, несмотря на то, что они были совсем маленькими и мало что понимали. Даже то, что видели своих бабушку с дедушкой.
Дульцевых вернули в Россию 1 августа.
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