Разведчица Дульцева расплакалась, узнав в тюрьме о награждении орденом
Разведчица Дульцева расплакалась в тюрьме, узнав о награде от Путина
Российская разведчица Анна Дульцева, находясь в словенской тюрьме призналась, что не смогла сдержать слез, когда узнала о вручении ей Ордена мужества. Об этом сообщают РИА Новости.
Как сообщает издание, Дульцева вместе с мужем работала в Словении под прикрытием с 2017 года. Однако в конце 2022 году пару арестовали и отправили в местную тюрьму. Но позже было предложено наградить их Орденами мужества, а идею поддержал президент РФ Владимир Путин.
Анна узнала об этом в начале 2024 года, находясь в тюрьме. Девушка не смогла сдержать эмоций, когда её посетил представитель Службы внешней разведки РФ.
«Я читаю документ — «указ президента, вы награждены орденом Мужества». Я читаю — и у меня слезы текут, я не могу успокоиться», — рассказала Дульцева.Российская разведчица добавила, что в блокноте для российского представителя написала короткий и лаконичный ответ: «Служу России».