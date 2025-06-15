Разведчица Дульцева расплакалась, узнав в тюрьме о награждении орденом

15 июня 2025, 17:06

Разведчица Дульцева расплакалась в тюрьме, узнав о награде от Путина

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Александр Щербак)

Российская разведчица Анна Дульцева, находясь в словенской тюрьме призналась, что не смогла сдержать слез, когда узнала о вручении ей Ордена мужества. Об этом сообщают РИА Новости.





Как сообщает издание, Дульцева вместе с мужем работала в Словении под прикрытием с 2017 года. Однако в конце 2022 году пару арестовали и отправили в местную тюрьму. Но позже было предложено наградить их Орденами мужества, а идею поддержал президент РФ Владимир Путин.



Анна узнала об этом в начале 2024 года, находясь в тюрьме. Девушка не смогла сдержать эмоций, когда её посетил представитель Службы внешней разведки РФ.

«Я читаю документ — «указ президента, вы награждены орденом Мужества». Я читаю — и у меня слезы текут, я не могу успокоиться», — рассказала Дульцева.