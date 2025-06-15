В центральной части Тегерана фиксируется работа ПВО

15 июня 2025, 14:52

В центральной части Тегерана впервые слышна работа ПВО в дневное время

Фото: Istock/Aoraee

Звуки работы иранских систем ПВО в центральной части Тегерана впервые слышны в дневное время суток. Об этом с места событий передаёт корреспондент РИА Новости.