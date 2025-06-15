В центральной части Тегерана фиксируется работа ПВО
Звуки работы иранских систем ПВО в центральной части Тегерана впервые слышны в дневное время суток. Об этом с места событий передаёт корреспондент РИА Новости.
В ночь на 15 июня Иран продолжил штурм Израиля в ответ на направленную против государства агрессию. Известно об участии в атаке города Хайфу беспилотников и более 40 ракет. В результате ударов пострадал нефтеперерабатывающий завод и важные объекты по производству оружия.
Корреспондент агентства сообщил, что звуки работы системы ПВО были слышны поблизости от российского посольства. Известно, что израильские ВВС реализовали несколько атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные.
Верховный лидер Ирана в своём сообщении гражданам назвал преступлением атаки Израиля по Ирану и указал, что Израиль ждет «горькая и страшная судьба».
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