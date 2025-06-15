Полиция задержала напавшего на журналистов канала «78» оперного певца Вернера

15 июня 2025, 11:48

Фото: istockphoto/blinow61

Оперный певец Григор Вернер задержан в Петербурге за нападение на журналистов телеканала «78». Об этом в воскресенье, 15 июня, написала в Telegram-канале официальный представитель российского МВД Ирина Волк.







«Полиция Санкт-Петербурга задержала участника инцидента со съемочной группой одного из телеканалов, им оказался 43-летний местный житель», — сказано в публикации.

