Террористы из «Крокуса» не смогут выплатить компенсации даже при пожизненном сроке

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев
Обвиняемые в совершении теракта в «Крокус сити холле» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при пожизненном сроке. Об этом заявил член ОНК Москвы Александр Мальцев в беседе с РИА Новости.
Мальцев заявил, что трудовая деятельность обязательна в любом исправительном учреждении в РФ. В каждом учреждении свое производство, которое зависит, в том числе, от региона расположения. Самые популярные — металлообработка, швейные цеха, производства мебели.
Правозащитник пояснил, что заработная плата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.
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«В действительности имеют работу лишь треть таких граждан. Это связано и с необходимостью соблюдения режима, и с нехваткой кадров в исправительном учреждении, и с необходимостью обучения осужденных, а также в целом с наличием заказов», — сказал собеседник издания.
Правозащитник пояснил, что заработная плата осужденного, согласно законодательству, не должна быть ниже МРОТ (в зависимости от региона пребывания). При этом размер зарплаты зависит от выработки нормы — квалификации, возможностей, наличия заказов.
Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям, после чего подожгли здание. Погибли 145 человек.
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Алина Юрчак