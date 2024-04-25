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Киевские террористы обстреляли многоэтажный жилой дом в Токмаке. Об этом заявил губернатор Запорожской области в своем Telegram-канале.
Сообщается, что пострадали не менее трех человек. Сейчас на месте работают оперативные службы, ведутся аварийно-спасательные работы.
Ранее в результате попадания по гражданскому автомобилю в Запорожской области погибли мужчина и женщина, сиротами остались их четверо несовершеннолетних детей. Дроны ВСУ нанесли атаку на село Новокарловка Пологовского района Запорожской области. В результате попадания по гражданскому автомобилю погибли мужчина и женщина. У них было четверо несовершеннолетних детей. Они остались сиротами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова