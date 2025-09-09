Разведка Германии снимала с рейсов направлявшихся на ПМЭФ немцев, сообщил Кобяков
Разведка Германии снимала с рейсов немцев, направлявшихся в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.
Собеседник РИА Новости предположил, что «у них там с демократией не очень», поскольку Федеральная разведывательная служба Германии (BND) снимала с рейса немцев, которые желали посетить форум в России.
Также Кобяков выдвинул предположение, что США начали активно направлять на российские форумы разведчиков, которые под предлогом заинтересованности в вопросах бизнеса пытаются решать абсолютно другие задачи.
При этом советник преидента отметил, что российские спеслужбы знают порядок действий в таких ситуациях.
