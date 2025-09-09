Достижения.рф

Разведка Германии снимала с рейсов направлявшихся на ПМЭФ немцев, сообщил Кобяков

Фото: kremlin.ru

Разведка Германии снимала с рейсов немцев, направлявшихся в Россию на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Об этом сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.



Собеседник РИА Новости предположил, что «у них там с демократией не очень», поскольку Федеральная разведывательная служба Германии (BND) снимала с рейса немцев, которые желали посетить форум в России.

Также Кобяков выдвинул предположение, что США начали активно направлять на российские форумы разведчиков, которые под предлогом заинтересованности в вопросах бизнеса пытаются решать абсолютно другие задачи.

При этом советник преидента отметил, что российские спеслужбы знают порядок действий в таких ситуациях.

Анастасия Чинкова

