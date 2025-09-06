Посол России в Германии высказался о «новом качестве» отношений РФ и ФРГ

06 сентября 2025, 22:32

Посол Нечаев: поставки немецких ракет в ВСУ изменят отношения России и ФРГ

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что возможные поставки Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине означали бы «новое качество» в российско-германских отношениях.





Он также отметил, что украинские военные, по его мнению, не смогут самостоятельно управлять этой системой, и предположил, что управление будут осуществлять, «скорее всего, немецкие военнослужащие», что, по словам дипломата, означало бы «совсем другой подход».





«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии», — сказал он в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.

