Посол России в Германии высказался о «новом качестве» отношений РФ и ФРГ
Посол Нечаев: поставки немецких ракет в ВСУ изменят отношения России и ФРГ
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что возможные поставки Германией дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине означали бы «новое качество» в российско-германских отношениях.
Он также отметил, что украинские военные, по его мнению, не смогут самостоятельно управлять этой системой, и предположил, что управление будут осуществлять, «скорее всего, немецкие военнослужащие», что, по словам дипломата, означало бы «совсем другой подход».
«Если такие поставки дальнобойного оружия будут осуществлены, это будет новое качество наших двусторонних отношений, и об этом не могут не знать в Германии», — сказал он в ответ на вопрос корреспондента ТАСС.Посол добавил, что на данный момент в Берлине избегают точных ответов по этой теме, и готовности к поставкам не наблюдается. При этом он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что передача новых вооружений лишь усугубляет конфликт и увеличивает число жертв.