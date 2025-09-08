В ФРГ полиция провела обыски из-за граффити против Мерца по приказу его жены

08 сентября 2025, 13:48

Фото: iStock/photosvit

В Германии полиция провела незаконные обыски из-за граффити против канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его партии. Приказ об этом был судом, возглавляемым женой главы страны.





По сообщению телерадиокомпании WDR, оскорбительные граффити появились в городе Менден на западе ФРГ. Автор нарисовал их перед выступлением там Мерца во время его предвыборной гонки в конце января.



Уже в начале апреля полиция провела обыски в квартире на тот момент 17-летней главы молодежного крыла местных социал-демократов Нелы Кручински. При этом веских подозрений не было.





«Квартира 17-летней девушки была обыскана не по закону. Расследование WDR показывает: веских подозрений не было. Незаконное решение было вынесено районным судом Арнсберга… Его руководитель — жена канцлера Германии Шарлотта Мерц», — говорится в сообщении.