В ФРГ полиция провела обыски из-за граффити против Мерца по приказу его жены
В Германии полиция провела незаконные обыски из-за граффити против канцлера ФРГ Фридриха Мерца и его партии. Приказ об этом был судом, возглавляемым женой главы страны.
По сообщению телерадиокомпании WDR, оскорбительные граффити появились в городе Менден на западе ФРГ. Автор нарисовал их перед выступлением там Мерца во время его предвыборной гонки в конце января.
Уже в начале апреля полиция провела обыски в квартире на тот момент 17-летней главы молодежного крыла местных социал-демократов Нелы Кручински. При этом веских подозрений не было.
«Квартира 17-летней девушки была обыскана не по закону. Расследование WDR показывает: веских подозрений не было. Незаконное решение было вынесено районным судом Арнсберга… Его руководитель — жена канцлера Германии Шарлотта Мерц», — говорится в сообщении.
Кручински отрицала свою причастность к оскорбляющему граффити. Обыски опирались на показания некого свидетеля, заметившего девушку ночью возле места, где был рисунок. К тому же появилась записка от анонимного источника, который донес на Кручински и ее знакомого.
Как оказалось, обыск происходил даже без надлежащего одобрения прокуратуры. Сама Шарлотта Мерц отрицает свое влияние на дело и выдачу ордера аргументировала срочностью расследования. В статье телеканала отмечается, что адвокат девушки подал жалобу на обыск сначала в суд первой инстанции, а затем успешно обжаловал его в суде более высокой инстанции.