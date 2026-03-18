Разведка США: Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине
Разведывательное сообщество США признало, что Россия сохраняет преимущество в вооруженном конфликте на Украине. Об этом говорится во вступительном заявлении директора Национальной разведки Тулси Габбард, подготовленном к слушаниям в Сенате Конгресса США.
По ее оценке, в 2025 году конфликт продолжает развиваться в формате «войны на истощение», и такая динамика сохранится до достижения договоренностей между Москвой и Киевом. При этом переговорный процесс, как отмечается, проходит при посредничестве США.
Габбард также заявила, что Россия сохраняет способность оказывать давление на интересы США в различных регионах мира, используя как военные, так и невоенные инструменты. Отдельно подчеркивается развитие российского оборонно-промышленного комплекса и новых видов вооружений. Речь идет, в частности, о гиперзвуковых ракетах, системах противодействия в космосе и подводных технологиях, которые, по оценке американской разведки, направлены на снижение военного преимущества США.
