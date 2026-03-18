Орбан назвал причину конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что специальная военная операция на Украине стала следствием игнорирования позиции России со стороны Европы. Об этом он сообщил в интервью телеканалу GB News.
По его словам, на протяжении десятилетий Украина рассматривалась как буферное государство, однако затем в Европе начали обсуждать возможность её вступления в НАТО и Евросоюз. Орбан отметил, что Россия заранее предупреждала о рисках расширения альянса к своим границам, включая потенциальное членство Украины, однако эти сигналы были проигнорированы.
В результате, как считает венгерский премьер, европейская система безопасности была изменена без учёта интересов Москвы, что и привело к военному конфликту. Он подчеркнул, что именно так видит причины произошедшего.
