ВОЗ готовится к возможному ядерному инциденту на Ближнем Востоке
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает сценарии возможного применения ядерного оружия или удара по ядерным объектам на Ближнем Востоке. Об этом заявила директор регионального бюро организации для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи в интервью Politico.
По ее словам, наихудшим вариантом развития событий является именно ядерный инцидент. Балхи подчеркнула, что даже при максимальной готовности предотвратить масштабные последствия такого сценария невозможно — ущерб затронет не только регион, но и весь мир, а его последствия будут ощущаться десятилетиями. В ВОЗ уточнили, что подготовка ведется в широком формате: рассматриваются как возможные удары по ядерным объектам, так и применение атомного оружия.
Кроме того, эксперт отметила, что удары по нефтяной инфраструктуре могут иметь серьезные последствия для здоровья населения. В частности, речь идет о росте числа респираторных заболеваний из-за ухудшения экологической обстановки.
