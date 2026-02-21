Разведка США заявила о создании Китаем ядерного оружия нового поколения
Разведка США заявила о создании Китаем ядерного оружия нового поколения. Об этом сообщает телеканал CNN.
Речь идет о ракетах, способных нести несколько ядерных минибоеголовок. Также в материале говорится о тактическом ядерном оружии малой мощности, которого Китай ранее не имел.
Американская сторона связывает эти разработки с испытаниями, которые Пекин якобы провел в июне 2020 года. О них заявлял заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Томас ДиНанно.
В посольстве КНР в Вашингтоне назвали эти обвинения политической манипуляцией и попыткой очернить ядерную политику страны. Там также предположили, что Штаты ищут предлог для возобновления собственных испытаний.
Читайте также: