Дмитриев пошутил о мозгах финского президента Стубба

20 февраля 2026, 20:40

Дмитриев считает мозг финского президента Стубба слишком маленьким

Кирилл Дмитриев (Фото: kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20 февраля иронично высказался об умственных способностях президента Финляндии Александра Стубба.





В посте на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) Дмитриев прокомментировал сомнения Стубба в том, что Россия способна заключать сделки на триллионы. Также он добавил, что финский лидер, по его мнению, не понимает и «концепцию времени», упомянув дипломатические идеи Стубба о походе в сауну как способе урегулирования конфликтов.





«Мозг воинственного Стубба слишком мал для таких цифр», — говорится в посте российского спецпредставителя.