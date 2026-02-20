Дмитриев пошутил о мозгах финского президента Стубба
Дмитриев считает мозг финского президента Стубба слишком маленьким
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев 20 февраля иронично высказался об умственных способностях президента Финляндии Александра Стубба.
В посте на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) Дмитриев прокомментировал сомнения Стубба в том, что Россия способна заключать сделки на триллионы. Также он добавил, что финский лидер, по его мнению, не понимает и «концепцию времени», упомянув дипломатические идеи Стубба о походе в сауну как способе урегулирования конфликтов.
«Мозг воинственного Стубба слишком мал для таких цифр», — говорится в посте российского спецпредставителя.Ранее Дмитриев уже делал резкие заявления в адрес западных политиков. В частности, он называл бывшего президента США Барака Обаму и руководителей стран ЕС «инопланетянами».