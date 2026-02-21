The Guardian: Байден пытался связаться с Путиным из-за опасений по Украине

21 февраля 2026, 03:10

Джо Байден (Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Бывший президент США Джо Байден в 2021 году инициировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным из-за растущих опасений по поводу ситуации в Украине. Об этом сообщила газета The Guardian.





В апреле того же года Байден был настолько обеспокоен, что решил напрямую поговорить с коллегой. Экс-директор национальной разведки США Эврил Хейнс отметила, что Байден предложил организовать саммит, посвященный вопросам Украины.



«Он выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — приводит издание слова Хейнс.