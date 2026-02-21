Достижения.рф

The Guardian: Байден пытался связаться с Путиным из-за опасений по Украине

Джо Байден (Фото: РИА Новости / Валерий Шарифулин)

Бывший президент США Джо Байден в 2021 году инициировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным из-за растущих опасений по поводу ситуации в Украине. Об этом сообщила газета The Guardian.



В апреле того же года Байден был настолько обеспокоен, что решил напрямую поговорить с коллегой. Экс-директор национальной разведки США Эврил Хейнс отметила, что Байден предложил организовать саммит, посвященный вопросам Украины.

«Он выразил обеспокоенность, а также предложил провести саммит в ближайшие месяцы», — приводит издание слова Хейнс.

Также в апреле 2021 года пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Байден во время телефонного разговора подтвердили свою готовность продолжать диалог по важнейшим вопросам обеспечения глобальной безопасности.
Александр Огарёв

