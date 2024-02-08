Разведка Великобритании предупредила о крайне высокой угрозе масштабного конфликта

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Великобритания находится на пороге крупномасштабного конфликта за все последние годы. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на представителя военной разведки.
«Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — сказал он.По информации источника, угрозу несут рост эскалации ближневосточного конфликта, риски расширения конфликта на Украине, а также разработка Китаем современного оружия и возможные попытки захвата Тайваня.
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