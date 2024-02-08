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Разведка Великобритании предупредила о крайне высокой угрозе масштабного конфликта

Guardian: британская разведка сообщила о высочайшем риске масштабного конфликта
08 февраля 2024, 14:27
Фото: istock / IR_Stone

Фото: istock / IR_Stone

Великобритания находится на пороге крупномасштабного конфликта за все последние годы. Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на представителя военной разведки.

«Существует ли вероятность крупномасштабного конфликта? Вероятность его возникновения выше, чем когда-либо в последнее время», — сказал он.
По информации источника, угрозу несут рост эскалации ближневосточного конфликта, риски расширения конфликта на Украине, а также разработка Китаем современного оружия и возможные попытки захвата Тайваня.


Ранее сообщалось, что Великобритания собирается утилизировать аппараты искусственной вентиляции лёгких, несмотря на запрос Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Политик Шор назвал единственное спасение Молдавии
Политик Шор заявил о необходимости Молдавии вступить в ЕАЭС
08 февраля 2024, 14:34

Фото: istockphoto.com/Iuri Gagarin

Молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор заявил, что спасением для Молдавии станет вступление страны в ЕАЭС.
«Именно такая дружба и такие отношения могут дать дешёвые ресурсы. Мы не сможем сделать из пенсии в €100 пенсию в €500, но мы сможем сделать €130, но энергоресурс будет стоить €10, и тогда человеку останется на покушать, на купить себе что-то, на прожить», — приводит RT слова Шора.

В то же время Россия призвала Армению начать обсуждение положения дел в ОДКБ вместо простой критики.

«Россия призывает Армению вместо публичных выпадов и критики начать обсуждать положение дел в ОДКБ, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин», — приводят argumenti.ru сообщение информационного агентства.

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#молдова
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Си Цзиньпин заявил о новых возможностях для развития отношений России и Китая
Си Цзиньпин: РФ и КНР готовы продолжать помогать друг другу
08 февраля 2024, 14:08

Фото: РИА Новости/ Михаил Терещенко

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у отношений России и Китая есть возможности для развития. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путиным.
Глава Китая отметил, что в этом году исполняется 75 лет со дня установления двусторонних дипломатических отношений между странами.

Он подчеркнул, что государствам пришлось пройти много испытаний в ходе сотрудничества. И есть смотреть в будущее, то России и Китаю ещё многое предстоит сделать вместе, а отношения между странами ожидают новых возможностей для дальнейшего развития.

Также Си Цзиньпин добавил, что Китай готов оказывать помощь и поддержку России, которые передавались из поколения в поколение. Страны начнут вместе писать новую главу в российско-китайском сотрудничестве.

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#сотрудничество
#владимир путин
#си цзиньпин
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Путин провёл телефонные переговоры с Си Цзиньпином
Председатель Си Цзиньпин обсудил с президентом Путиным ряд вопросов по телефону
08 февраля 2024, 13:28

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Телефонный разговор между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным стал предметом внимания мировых СМИ.
В сообщении от Центрального телевидения Китая (CCTV) уточняется, что беседа состоялась во второй половине 8 февраля, в преддверии наступления Китайского Нового года по лунному календарю.

Хотя тема разговора не разглашается, анонимные источники утверждают, что в ходе беседы главы государств обсудили вопросы, связанные с ограничениями в финансово-экономическом сотрудничестве между двумя странами, что вызвало озабоченность со стороны российской стороны.
«Во второй половине дня 8 февраля, в преддверии наступающего Китайского Нового года по лунному календарю, председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в сообщении.

Данный разговор подчеркивает важность взаимодействия между Китаем и Россией в сфере международных отношений и может иметь значительное влияние на дальнейшую динамику сотрудничества между двумя странами.

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#китай
#россия
#переговоры
#сотрудничество
#экономика
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После голосования в ЦИК Памфилова дала Надеждину ценный совет
Памфилова призвала Надеждина создать свою политическую партию
08 февраля 2024, 13:20

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова посоветовала политику Борису Надеждину создать свою партию, после голосования ЦИК.
Напомним, ЦИК отказала Борису Надеждину в регистрации на выборы президента в 2024 году. В подписях, которые собрал кандидат, нашли большое количества брака, а также 11 голосов от умерших людей. В результате, того количества подписей, которые не забраковала комиссия, не хватило для участия в выборах.

По итогам голосования Памфилова обратилась к Надеждину и посоветовала ему создать свою политическую партию. Помимо этого, Памфилова позволила политику выступить с ответным словом, несмотря на то, что в регламенте такой опции не прописано.

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#цик
#элла памфилова
#выборы
#партия
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Политолог Мухин раскрыл, как Финляндия разрушила отношения с Россией
Политолог Мухин подтвердил, что отношения Финляндии и России разрушены
08 февраля 2024, 13:18

Фото: iStock/Hasbi Sahin

Финляндия решила, что может обойтись без России, но это не так. Политолог Алексей Мухин рассказал «Радио 1» о перспективах отношений между странами.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил, что двусторонние отношения между странами разрушены окончательно. Он подчеркнул, что даже предстоящие президентские выборы в Финляндии не поспособствуют улучшению этой ситуации.

Мухин согласился с мнением посла, подтвердив, что отношения России и Финляндии окончательно разрушены. Он подчеркнул, что финское гражданское общество в какой-то момент решило, что больше не нуждается в сотрудничестве с Россией. Однако на деле это не так, о чём говорит аналогичная ситуация с Украиной.

«Экономика (Финляндии – ред.) уже столкнулась с серьёзными проблемами из-за этого решения. Здесь какой-то расчёт. Такой же расчёт был на Украине, которая сделала враждебные отношения с Россией товаром, который она успешно продавала Европе и США. Но на примере Украины мы видим, как это работает – это путь в никуда. Финляндию, я думаю, ждёт та же судьба», – объяснил собеседник «Радио 1».

В заключение он добавил, что в целом прогноз в отношениях России и Финляндии неутешительный.

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#финляндия
#россия
#сотрудничество
#политика
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Надеждин и Малинкович не будут участвовать в президентских выборах
ЦИК отказала в регистрации на выборы президента Надеждину и Малинковичу
08 февраля 2024, 12:18

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Кандидаты на президентские выборы в 2024 году Борис Надеждин и Сергей Малинкович не допущены к участию в выборах, об этом сообщили в Центральной избирательной комисии.
Как сообщили в ЦИК, в подписях Надеждина и Малинковича было найдено много брака.

Недействительными признали 8979 подписей в поддержку Малинковича, а в поддержку Надеждина — 9147. При этом, в комиссии обнаружили, что за Надеждина «проголосовали» 11 умерших человек, а за Малинковича 8.

В результате, ЦИК не допустила кандидатов до выборов из-за недостаточного количества подписей.

Напомним, бывший подмосковный депутат Борис Надеждин выдвигался на выборы как кандидат от партии «Гражданская инициатива». Сергей Малинкович же является председателем партии «Коммунисты России».

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#выборы
#президент
#россия
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«Критическая точка войны»: Байден сделал шокирующее заявление по Украине
Байден: Украина находится в критической точке войны
08 февраля 2024, 11:42

Фото: сайт Кремля

Президент США Джо Байден заявил, что сейчас Украина переживает «критическую точку войны», в то время как Вашингтон отступает назад. Его слова передает Bloomberg.
По словам Байдена, президент России Владимир Путин «наступает на пятки».

«И что мы делаем? Отступаем назад?», - рассуждает Байден.

По его словам, у Украины заканчиваются запасы боеприпасов и оружия, при этом уже весной ожидается активизация боевых действий.

Байден также отметил, что США являются основной нацией, и если Америка отойдет от событий в мире, то неизвестно, что произойдет на Ближнем Востоке, в Азии и на Украине.

Напомним, по данным исследовательской организации Rasmussen Reports, почти две трети американцев считают, что у Джо Байдена все сильнее снижаются умственные способности.

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#законопроект
#подарок
#евросоюз
#байден
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В Госдуме предложили признавать нежелательными государственные организации
Пискарёв: госструктуры могут войти в список нежелательных организаций
08 февраля 2024, 11:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Госдуме разработали поправки о возможности признания нежелательными государственные и международные организации, а не только неправительственные компании. Об этом сообщил глава комитета Думы по безопасности Василий Пискарёв.
По его словам, появилась информация о том, что иностранные организации с участием государственных органов других государств ведут деятельность, угрожающую безопасности России.

Согласно нынешнему законодательству, признавать такие организации нежелательными нельзя. Но, чтобы бороться с такой деятельностью, было решено внести изменения. Они затронут Уголовный кодекс РФ и Кодекс административных нарушений РФ.

При этом, нововведения не затронут международные организации, членом которых является Россия, а также тех, которые входят в структуру госорганов.

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#госдума
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#компании
#россия
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Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных выборах в президенты Азербайджана
Путин поздравил Алиева с победой на внеочередных президентских выборах
08 февраля 2024, 11:31

Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с победой на внеочередных президентских выборах, об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«В ходе телефонного разговора Президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — сообщили в пресс-службе Кремля.

​Отмечается, что главе Азербайджана также была отправлена поздравительная телеграмма.

Напомним, Ильхам Алиев одержал сокрушительную победу на президентских выборах, набрав 92,1% голосов избирателей. Этот пост он занимает уже в четвёртый раз. До этого главой Азербайджана был его отец Гейдар Алиев, которого дважды избирали президентом Республики — в 1993 и 1998 годах.

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#азербайджан
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#выборы
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