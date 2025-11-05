Разведка Южной Кореи проверила здоровье главы КНДР Ким Чен Ына

05 ноября 2025, 14:11

Ким Чен Ын (Фото: kremlin.ru)

Южнокорейская разведка дистанционно измерила пульс лидера КНДР Ким Чен Ына и пришла к выводу, что он здоров и не имеет серьезных заболеваний. Об этом сообщает агентство Yonhap.