Разведка Южной Кореи проверила здоровье главы КНДР Ким Чен Ына
Южнокорейская разведка дистанционно измерила пульс лидера КНДР Ким Чен Ына и пришла к выводу, что он здоров и не имеет серьезных заболеваний. Об этом сообщает агентство Yonhap.
По информации спецслужб, несмотря на наличие хронического заболевания, у Ким Чен Ына нет серьезных проблем со здоровьем. Он способен без труда преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном, а также посещать различные мероприятия.
Согласно разведданным, средний пульс главы КНДР составляет около 80 ударов в минуту, а признаков повышенного кровяного давления не обнаружено.
Читайте также: