Политолог раскрыл, почему Трамп постоянно планирует вторжения в другие страны

05 ноября 2025, 13:07

Блохин: планами вторгаться в другие страны Трамп отвлекает внимание от шатдауна

Фото: istockphoto/rarrarorro

Политолог‑американист Константин Блохин считает, что президент США Дональд Трамп пытается переключить внимание общественности с частичной приостановки работы правительства на планы военных вмешательств в другие страны.





По его словам в беседе с порталом NEWS.ru, в конечном счёте демократы и республиканцы, вероятно, найдут компромисс, чтобы не допустить продолжительного шатдауна.





«Но в итоге они уже себя дискредитировали, пытаясь разобраться друг с другом. Допускаю, что разговоры о вторжении в Нигерию или Венесуэлу — это попытка отвлечь внимание от шатдауна», — сказал собеседник.