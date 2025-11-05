Политолог раскрыл, почему Трамп постоянно планирует вторжения в другие страны
Политолог‑американист Константин Блохин считает, что президент США Дональд Трамп пытается переключить внимание общественности с частичной приостановки работы правительства на планы военных вмешательств в другие страны.
По его словам в беседе с порталом NEWS.ru, в конечном счёте демократы и республиканцы, вероятно, найдут компромисс, чтобы не допустить продолжительного шатдауна.
«Но в итоге они уже себя дискредитировали, пытаясь разобраться друг с другом. Допускаю, что разговоры о вторжении в Нигерию или Венесуэлу — это попытка отвлечь внимание от шатдауна», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что малоимущие жители США подали иск против администрации Трампа из‑за талонов на питание. Как пишет Bloomberg, получатели помощи по программе SNAP заявляют, что при приостановке федерального финансирования им грозит нехватка продовольствия.