Развожаев: под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ракетной атаки ВСУ пострадал пляж, на котором отдыхали люди с детьми.
«Во время террористической атаки киевского режима на Севастополь, в летний праздничный день, при хорошей погоде, когда люди наслаждались отдыхом на пляже, кассетный боеприпас американского производства ранил 124 человека», — написал Развожаев.По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.
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