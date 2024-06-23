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Развожаев: под ракетную атаку ВСУ попал пляж, где отдыхали люди с детьми

23 июня 2024, 18:10
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что в результате ракетной атаки ВСУ пострадал пляж, на котором отдыхали люди с детьми.


«Во время террористической атаки киевского режима на Севастополь, в летний праздничный день, при хорошей погоде, когда люди наслаждались отдыхом на пляже, кассетный боеприпас американского производства ранил 124 человека», — написал Развожаев.
По информации Минобороны РФ, город был атакован ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. Четыре ракеты были сбиты, одна отклонилась и взорвалась над городом из-за воздействия российской ПВО.

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Парламент Ирана предложил внести армию и силовиков Канады в список террористов
23 июня 2024, 18:18

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Меджлис (парламент) Ирана внёс предложение, призывающее обязать власти страны внести в список террористических организаций армию, а также силовые структуры и силы безопасности, имеющие отношение к правительству Канады.
Об этом сообщило информационное агентство Nour News. Ранее канадский министр общественной безопасности Доминик Леблан заявил, что правительство Страны Кленового Листа внесло в список террористов Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные подразделения иранских ВС). Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли призвала всех граждан страны немедленно покинуть Иран после этого решения Канады.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани назвал этот шаг Канады противоречащим канонам международного права. Он также подчеркнул, что Тегеран оставляет за собой право на реализацию «ответных соразмерных действий». Теперь в Меджлис внесено предложение о признании террористами армии и сил безопасности, связанных с правительством Канады.

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На встрече шерп G20 Россия выступит против политизации экономического сотрудничества
Посол Бердыев: Россия будет пресекать попытки политизации сотрудничества G20
23 июня 2024, 17:56

Фото: istockphoto/AlexLMX

Россия будет решительно пресекать попытки искусственной политизации экономического сотрудничества G20 на предстоящей встрече шерп, которая пройдёт в Рио-де-Жанейро с 3 по 5 июля.
Об этом заявил посол МИД РФ по делам G20, су-шерпа Марат Бердыев. В своём телеграм-канале он указал, что основными темами, выбранными бразильскими партнёрами в этом году, будут борьба с бедностью и голодом, проведение справедливых энергетических переходов без экономических потерь и реформа глобальных институтов управления. Россия полностью поддерживает указанную повестку, подчеркнул дипломат.

Однако, по данным Бердыева, с подачи США и англосаксов западные шерпы намерены затронуть также геополитические вопросы. Посол заверил, что российская сторона будет жёстко пресекать любые попытки политизации экономического сотрудничества, а также навязывания странами G7 своих предвзятых и однобоких оценок событий на международной арене.

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Сенатор Карасин призвал смотреть на реальные дела после заявления главы МИД Вьетнама
Сенатор Карасин: В современном мире нужно смотреть не на слова, а на дела
23 июня 2024, 17:15

Фото: istockphoto/Viacheslav Chernobrovin

Необходимо привыкнуть существовать в мире реальных дел, а не устных заявлений, пусть даже достаточно громких. Такое мнение высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
Так он в разговоре с изданием «Лента.ру» прокомментировал заявление главы МИД Вьетнама о стратегическом партнёрстве с США на следующий день после визита в страну президента РФ Владимира Путина.

«Мы должны привыкнуть жить в мире реальных дел, а не в мире словесных заявлений деятелей той или иной страны», — сказал сенатор.

Карасин также отметил, что реальные дела понятны, они всё показывают и на их основе можно делать какие-то выводы. К тому, что люди маневрируют словами, пытаясь оттенить события в ту или иную сторону, следует относиться критически, но спокойно, заключил политик.

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#вьетнам
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Путин: Россия может рассчитывать только на собственную военную технику
23 июня 2024, 16:47

Фото: сайт Кремля

Россия может полагаться исключительно на свои силы для обеспечения армии военной техникой. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.
23 июня президент провел встречу с выпускниками военных вузов, где одной из тем стала стабильность экономики российского министерства обороны.

«Все от этого зависит: и денежное довольствие, и новая техника, и размещение заказов — это критически важно. Мы в этом плане можем рассчитывать только на себя», — отметил Путин.
Он подчеркнул, что никто не придет к России с предложением помощи и вооружениями, поэтому стране приходится самостоятельно производить необходимые машины и боеприпасы.

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#машины
#путин
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Додик: США сеют хаос в мире от Ирака до Боснии и Герцеговины ради своих интересов
Президент Додик обвинил США в хаосе от Ирака и Сирии до Боснии и Герцеговины
23 июня 2024, 14:20

Фото: сайт Кремля

Президент Республики Сербской (РС БиГ) Милорад Додик заявил, что США сеют хаос в мире от Ирака, Сирии и Ливии до Боснии и Герцеговины, преследуя собственные эгоистические интересы. Такое высказывание глава государства опубликовал в своем профиле в соцсети «Х».
«Америку волнуют только ее интересы, а боснийцы, сербы и хорваты заботят их как прошлогодний снег. Так же, как им было наплевать на иракцев, сирийцев, ливийцев, египтян, афганцев, на землях которых они устроили хаос исключительно из-за своих интересов», — сообщается в заявлении.

Политик также сравнил США с Австро-Венгрией 1908 года, когда она аннексировала Боснию и Герцеговину. По словам Додика, цель у таких действий — «вытянуть все, что можно вытянуть», а не помочь в развитии страны.

Ранее президент РС и Биг заявлял, что Запад планировал разделить Россию на пять частей, потренировавшись перед этим на Югославии. Однако планам, по словам политика, помешал Владимир Путин, который вовремя почувствовал тенденцию и начал бороться за национальные интересы.

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Президент Эстонии призвал больше тратить на оборону по планам НАТО
Postimees: президент Эстонии призвал увеличить расходы на оборону по планам НАТО
23 июня 2024, 14:17

Фото: iStock/diegograndi

Президент Эстонии Алар Карис выступил с призывом увеличить расходы на оборону в соответствии с обязательствами перед НАТО, сообщает газета Postimees.
В ходе выступления в Нарве он подчеркнул важность инвестиций в оборону как гарантии свободы Эстонии. Карис также отметил, что в Эстонии постоянно находятся военные подразделения из стран-членов НАТО, включая ядерные державы, такие как США, Франция и Великобритания.

«Необходимо серьезно рассмотреть вопрос о дополнительных инвестициях в закупку боеприпасов, особенно если такое решение поддерживается оборонными планами НАТО», — подчеркнул Карис в своем заявлении для газеты.
Он также отметил готовность Эстонии использовать свое вооружение и боеприпасы для нанесения ответных ударов на территории потенциальных противников.

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#рпц
#боеприпасы
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#великобритания
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АВС: Байден тренируется стоять на ногах 90 минут, готовясь к дебатам с Трампом
23 июня 2024, 14:00

Фото: istockphoto/rarrarorro

Президент США Джозеф Байден тренируется стоять на ногах полтора часа подряд в процессе подготовки к дебатам с республиканским кандидатом Дональдом Трампом. Они состоятся в четверг, 27 июня, в Атланте.
О деталях подготовки нынешнего главы Белого дома к встрече с оппонентом рассказала старший корреспондент телеканала ABC из пула Белого дома Селина Ван со ссылкой на источники. По её словам, Байден «засел» в своей загородной резиденции, окружённый командой ближайших советников.

Источник из окружения президента сообщил журналистке, что подготовка к дебатам разбита на две основные части. Первая включает в себя изучение материалов и необходимой информации, а также проработку и шлифовку ключевых тезисов. Вторая часть представляет собой имитацию самих дебатов, в ходе которой Байдену предстоит говорить и делать всё то же, что и во время реальной встречи через неделю. В том числе, стоять на ногах 90 минут.

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#сша
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Путин рассказал о способе отдохнуть при тяжелом графике работе
Владимир Путин назвал отдыхом общение с достойными людьми
23 июня 2024, 13:52

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с выпускниками военных вузов подчеркнул, что для него общение с достойными людьми является источником удовольствия. Павел Зарубин опубликовал соответствующие видеозаписи в своем Telegram-канале.
В процессе общения с выпускниками, Путин рассказал о своих поездках в Пхеньян и Ханой, отметив высокие температуры на местах.

«Там была жара около 34-37 градусов», — отметил глава государства.
На вопрос о том, как он находит время для отдыха в таком насыщенном графике, Путин ответил: «Для меня отдых — это встречи с вами, с такими молодыми людьми и девушками, общение с вами — это и есть моя отдушина».

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В Южной Корее назвали условие поставок оружия Украине
Чан Хо Чжин: поставки оружия Сеулом Киеву зависят от сотрудничества РФ и КНДР
23 июня 2024, 13:05

Фото: iStock/HStocks

Южная Корея откажется от ограничений на поставки оружия Украине, если Россия передаст Северной Корее современные военные технологии. Об этом заявил Чан Хо Чжин, глава управления национальной безопасности администрации президента, в эфире канала KBS.
«Все зависит от действий России. Будут ли для нас сохраняться какие-то ограничения, если Россия предоставит высокоточное вооружение Северной Корее?» — отметил Чан Хо Чжин.
Он также не уточнил, какое именно оружие и при каких условиях Сеул может отправить Киеву, так как, по его словам, это ослабит «рычаг влияния» на Москву.

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