В Харькове прогремела серия взрывов

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В Харькове в воскресенье, 23 июня, прозвучала серия взрывов, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
«В Харькове взрывы!» — написал он, добавив, что город подвергается обстрелам и призвал жителей соблюдать осторожность.Вследствие ударов часть города осталась без электричества, передает РБК Украина.
Ранее в тот же день Севастополь подвергся ракетной атаке, в результате которой пострадали около ста человек.
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