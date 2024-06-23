В Севастополе понедельник объявили днем траура

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Губернатор Михаил Развожаев объявил понедельник днем траура в Севастополе после атаки со стороны ВСУ.
В своем Telegram-канале он сообщил, что 24 июня в городе отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия. Развлекательные программы на телевидении и радио также не будут транслироваться.
Губернатор добавил, что государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены.
ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье днем. По информации Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены над акваторией, однако обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.
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Губернатор добавил, что государственные флаги на зданиях государственных и муниципальных учреждений будут приспущены.
ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье днем. По информации Развожаева, пять воздушных целей были уничтожены над акваторией, однако обломки сбитых целей упали в прибрежной зоне.
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Артем Кузьмин