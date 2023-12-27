Силы ПВО сбили беспилотники в небе над Белгородской и Ростовской областях

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Противовоздушная оборона сорвала попытку киевского режима совершить на территории Российской Федерации террористическую атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов. Министерство обороны России сообщает, что два дрона были сбиты над Ростовской и Белгородской областями.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в публикации.До этого сообщалось, что костромские десантники на Артёмовском направлении сбили «Бабу Ягу» из пулемёта. Квадрокоптер ВС Украины пытался атаковать позиции российской армии, но попал под прицел российского солдата.
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Алина Юрчак