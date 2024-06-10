Развожаев: все попытки диверсий в Севастополе эффективно нейтрализуются

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что все случаи подготовки диверсий против военных ВС РФ и на объектах Севастополя раскрываются и нейтрализуются спецслужбами России. Об этом пишет РИА Новости.
«Эти все случаи до настоящего времени эффективно нашими спецслужбами раскрываются и нейтрализуются», – сказал губернатор.
Михаил Развожаев отметил, что в Севастополе действует средний уровень реагирования, а также принимаются все необходимые меры для безопасности людей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе задержали группу украинских диверсантов, готовивших теракты против Черноморского флота. По данным ФСБ, речь идет о пяти агентах СБУ и ГУР Минобороны Украины, завербованных в Запорожской области. Во время обысков у них нашли: три готовых к применению самодельных взрывных устройства; пластичные взрывчатые вещества из Великобритании массой около пяти килограммов; 600 граммов тротила; электродетонаторы военного назначения; радиоуправляемые механизмы для приведения в действие взрывных устройств.
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