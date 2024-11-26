РБК: Генерал-лейтенант Санчиик стал врио командующего группировкой войск «Юг»

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Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Он заменил снятого с должности генерала-полковника Геннадия Анашкина.
Об этом рассказал РБК источник, знакомый с ходом консультаций по кандидатурам военачальников, а также подтвердил источник, близкий к министерству обороны РФ. По словам собеседников издания, такое решение было принято в рамках плановой ротации.
Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989 году он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а в 2017 году — Военную академию Генерального штаба. Генерал награждён орденом «За военные заслуги» и орденом Жукова.
Российская войсковая группировка «Юг» создана из частей Южного военного округа. В течение последних нескольких недель подразделения группы вели боевые действия в районе городов Часов Яр и Курахово, а также в окрестностях Северска в ДНР.
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Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989 году он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а в 2017 году — Военную академию Генерального штаба. Генерал награждён орденом «За военные заслуги» и орденом Жукова.
Российская войсковая группировка «Юг» создана из частей Южного военного округа. В течение последних нескольких недель подразделения группы вели боевые действия в районе городов Часов Яр и Курахово, а также в окрестностях Северска в ДНР.
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Александр Бойцов