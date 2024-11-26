Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ РБК: Генерал-лейтенант Санчиик стал врио командующего группировкой войск «Юг»

РБК: Генерал-лейтенант Санчиик стал врио командующего группировкой войск «Юг»

Фото: istockphoto/zim286

Фото: istockphoto/zim286

Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Он заменил снятого с должности генерала-полковника Геннадия Анашкина.
Об этом рассказал РБК источник, знакомый с ходом консультаций по кандидатурам военачальников, а также подтвердил источник, близкий к министерству обороны РФ. По словам собеседников издания, такое решение было принято в рамках плановой ротации.

Александр Санчик родился в 1966 году. В 1989 году он окончил Ташкентское высшее танковое командное училище, а в 2017 году — Военную академию Генерального штаба. Генерал награждён орденом «За военные заслуги» и орденом Жукова.



Российская войсковая группировка «Юг» создана из частей Южного военного округа. В течение последних нескольких недель подразделения группы вели боевые действия в районе городов Часов Яр и Курахово, а также в окрестностях Северска в ДНР.

Читайте также:

Погибший командир донецкой бригады награжден званием Героя России посмертно

Каракаев: комплекс «Орешник» способен поразить цели на всей территории Европы

Глава штаба ОДКБ Сердюков: атака ВСУ на Курскую область усиливает напряжённость
#военные
#днр
#рф
Турция добивается от США исключений в вопросе санкций для Газпромбанка
26 ноября 2024, 14:11

Фото: istockphoto/MikeMareen

Санкции, введённые США в отношении Газпромбанка, негативно сказываются на Турции. Министерство иностранных дел республики ведёт переговоры с американской стороной для урегулирования вопроса оплаты за импортируемый из России природный газ.
Об этом сообщил глава министерства энергетики Турции Альпарслан Байрактар. Его слова приводит телеканал NTV после заседания кабинета министров, прошедшего в понедельник, 25 ноября.

«Конечно, решение о санкциях влияет на Турцию. Если мы не можем платить, мы не можем покупать газ», — сказал министр.

Глава турецкого энергетического ведомства рассказал, что министерство иностранных дел страны продолжает переговоры. Он напомнил, что в прошлом году, когда против Ирана были введены санкции, для природного газа из этой страны было сделано исключение. Байрактар считает, что США следует сделать такое же исключение в отношении российского природного газа.

Читайте также:

Коган: последние санкции Вашингтона — «чёрный лебедь» для рубля

Великобритания ввела санкции против Газпромбанка, Россельхозбанка и Альфа-банка

Турция получила официальное предложение стать страной-партнёром БРИКС
#сша
#санкции
#газ
#страны
#министр
#переговоры
#турция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Байден на краю ядерного конфликта»: в Госдуме ответили на возможную передачу ЯО Киеву
Белик: Байден пойдет против США, если передаст ядерное оружие Украине
26 ноября 2024, 14:07

Джо Байден (фото: kremlin.ru)

Президент США Джо Байден пойдет против своей страны, если решит передать Украине ядерное оружие. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. По его словам, из-за таких провокаций американский лидер «напоминает человека, с разбега прыгающего в пропасть и тащащего за собой других».
«Волнения адекватных людей в США закономерны: они понимают, что за таким шагом последует ответ, а Байден фактически идёт против своей страны. Решиться на передачу Украине ядерного оружия, не осознавая последствий, — как минимум странно и опрометчиво, а осознавая последствия, — вообще верх безумия», — пояснил он в беседе с RT.
Белик добавил, что Россия готова к любому варианту развития событий, а также способна ответить на него.

В то же время политолог Сергей Маркелов считает, что этот инфоповод — лишь часть пропаганды, направленной на «обогрев ушей» сторонников. В беседе с «Вечерней Москвой» он подчеркнул, что никакой передачи ЯО в руки Киева не будет.
«Но, конечно же, никакой передачи ядерного оружия Украине не будет. Понятно, что по Конституции США Байден еще может до января принимать какие-то решения в рамках угрозы безопасности страны. Но на самом деле 99 из 100 процентов политических решений принимает «коллективный Байден», — объяснил эксперт.
Политолог отметил, что подобные решения строго регламентированы, нельзя просто так передать другой стране ядерное оружие. Даже если учитывать различные хитрости и способы обойти те или иные запреты, то все равно в этом случае, полагает Маркелов, никто не будет этим заниматься.
«Если мы с вами гипотетически рассматриваем этот сценарий, как у голливудского фильма, то там будут и госизмена, и Байден против Америки, и громкие судебные процессы. Это будет что-то со словом «гейт», какой-нибудь «Байден-гейт» или «Ядерный гейт» и так далее», — выразил мнение политолог.
Напомним, ранее газета The New York Times писала, что чиновники из США и Европы выдвинули вариант возвращения американскими властями ядерного оружия на Украину. После этого конгрессвумен США Марджори Тэйлор-Грин заявила, что это полностью безумная идея, которая противоречит конституции и, возможно, является актом государственной измены.

Читайте также:

«Это безумие»: В конгрессе США обвинили Байдена в госизмене

Великобритания впервые поставила Украине ракеты Storm Shadow при Стармере

Американский комик осудил ракетные удары по РФ и грубо послал Зеленского
#сша
#россия
#эксперт
#оружие
#страны
#мнение
#политолог
#сценарий
#чиновники
#ракеты
#байден
#ядерное оружие
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Крепкий Орешник»: Сергей Миронов удивил своим внешним видом
Сергей Миронов пришел на заседание ГД в футболке с надписью: «Крепкий Орешник»
26 ноября 2024, 14:04

Сергей Миронов (Фото: kremlin.ru)

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пришёл в Госдуму в футболке с фотографией президента России Владимира Путина с надписью «Крепкий Орешник», передает РИА Новости.
Так, Миронов появился на пленарном заседании Госдумы в футболке, на которой изображен Путин, с надписью: «Крепкий Орешник».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание на одежду Миронова.

«Коллеги, обратите внимание, вот Сергей Михайлович Миронов, он всегда очень креативно подходит ко всем темам. Вот только использовали наши Вооруженные силы и провели испытание "Орешника", как вы видите, уже Сергей Михайлович взял это тоже на флаг политический», — сказал Миронов.
22 ноября в продаже на Ozon появились футболки с фотографией президента России Владимира Путина и фразой «Крепкий орешник».

Читайте также:

«Щит нашей родины»: в ГД охарактеризовали ракету «Орешник»

На Wildberries появились товары для детей и школьников с логотипом ЧВК «Вагнер»

США занялись оценкой ущерба от использования «Орешника»
#флаг
#вячеслав володин
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад перестал думать о стратегическом поражении России, заявил Нарышкин
26 ноября 2024, 13:43

Сергей Нарышкин (фото: kremlin.ru)

Западные страны перестали думать о нанесении стратегического поражения России, опасаясь самим потерпеть поражение. Об этом заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Боясь потерпеть поражение, Запад, тем не менее, пытается любыми способами сохранить на Украине русофобский неонацистский режим.

Также он добавил, что Запад везде видит исключительно себя, либо объект для подавления, завоевания или грабежа. В сущности, отметил Нарышкин, это и есть расизм. А Россия, в свою очередь, наоборот, считает важной и необходимой синергию государств и цивилизаций.

Читайте также:

Путин призвал не допустить дестабилизации ситуации в странах СНГ

Нарышкин: Москва надеется, что попытки госпереворота в Грузии провалятся

ФСБ: США и НАТО хотят устроить хаос в странах СНГ
#сергей нарышкин
#свр
#россия
#сша
#нато
#запад
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Запад планирует использовать украинских боевиков для дестабилизации в Белоруссии
Нарышкин: Запад хочет использовать боевиков полка Калиновского в Белоруссии
26 ноября 2024, 13:33

Фото: iStock/ffikretow

Западные страны намерены использовать подготовленных на Украине боевиков «полка Калиновского» для дестабилизации ситуации в Белоруссии в 2025 году перед президентскими выборами. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ходе совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Москве.
Он подчеркнул, что ЦРУ и MI6 планируют использовать украинских коллаборантов для дестабилизации обстановки в Белоруссии в преддверии выборов президента.

Ранее в МВД белоруссии сообщали, что в отношении участников белорусского добровольческого батальона имени Калиновского, который был сформирован в марте 2022 года и действует на стороне ВСУ, возбуждено уголовное дело по статье об участии в вооружённом конфликте на территории другого государства.

Читайте также:

Лукашенко лишил званий 21 военного из-за действий на протестах

Лукашенко: О нападении на Белоруссию в Киеве «вякают» те, кто не принимает решений

Лукашенко озвучил одно условие для начала войны
#белоруссия
#украина
#уголовное всу
#выборы
#александр лукашенко
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев ждёт резкое увеличение поставок западного оружия до инаугурации Трампа
Эск-депутат Рады Килинкаров: США увеличат поставки ВСУ до инаугурации Трампа
26 ноября 2024, 13:22

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Украина ожидает резкое увеличение поставок западного вооружения в последние недели до инаугурации Дональда Трампа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.
Он подчеркнул, что Запад нарастит поставки в надежде удержать захваченную украинскими войсками часть Курской области. При этом добавил, что Россия не позволит себе провести мирные переговоры до полного освобождения своего региона.

Килинкаров отметил, что существует мнение о решении судьбы Украины за несколько недель до прихода к власти США Дональда Трампа. Именно поэтому «лестница эскалации» должны быть пройдена до смены президента. После этого, как ожидается, Трамп будет готов сесть за стол переговоров и урегулировать конфликт. А до января все виды вооружений и вся доступная финансовая поддержка должны быть предоставлены.

Ранее в этот день глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что конфликт на Украине дошёл до критической фазы.

Читайте также:

В Британии раскрыли, как Трамп проведет переговоры с Украиной

Трамп не допустит краха Украины из-за Китая, Ирана и КНДР, заявили в Евросовете

Порошенко озвучил новый план по достижению мира на Украине
#украина
#сша
#оружие
#финансирование
#дональд трамп
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье 27 ноября состоится съезд Совета муниципальных образований региона
26 ноября 2024, 13:21

Фото: медиасток.рф

XI съезд Совета муниципальных образований Московской области состоится в среду, 27 ноября, в Доме правительства региона в Красногорске, сообщает пресс-служба Совета.
«На съезде планируется подвести итоги работы за 2022-2023 гг., выбрать органы управления и президиум Совета, принять новый бренд-бук ассоциации и ознакомить муниципальных служащих с нововведениями в федеральном законодательстве и новых принципах формирования инициативного бюджетирования», — говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе съезда планируется утвердить новый конкурс: «Лучший староста сельского населенного пункта Московской области».

Съезд начнётся в 15:00. Адрес проведения: Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей, дом №1, конференц-зал на этаже -1.

Читайте также:

Зиновьева: В Подмосковье огромное количество удобных мер поддержки для бизнеса

Воробьёв: федеральная поддержка помогает создавать в Подмосковье ОЭЗ и индустриальные парки

Съезд терапевтов Московской области собрал в МОНИКИ врачей из 14 стран
#муниципалитеты
#съезд
#красногорск
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Песков ответил на вопрос о продаже «Северного потока – 2»
Песков: Кремль не имеет данных о желании «Газпрома» продать «Северный поток – 2»
26 ноября 2024, 13:11

Дмитрий Песков (фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не слышал о намерении «Газпрома» продать газопровод «Северный поток – 2» и отдать его в руки США. Об этом представитель Кремля сообщил в беседе с журналистами.
Он подчеркнул, что не слышал о таких планах как со стороны акционеров, так и со стороны самого «Газпрома».

При этом Песков добавил, что главным фактором является то, что газопровод – это инструмент, и все строится вокруг запасов газа и источника газа. Источником как раз является «Газпром», в связи с чем пресс-секретарь Путина призвал обратиться по этому вопросу напрямую к компании.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что американский инвестор Стивен Линч заявил о желании участвовать в торгах по газопроводу, если он будет выставлен на аукцион в рамках процедуры банкротства оператора проекта Nord Stream 2 AG, зарегистрированного в Швейцарии.

Читайте также:

WSJ: Американский инвестор Линч намерен купить взорванный «Северный поток-2»

Общественники в ФРГ требуют от Киева компенсации за подрыв «Северных потоков»

Экс-агент Украины назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения
#дмитрий песков
#северный поток
#газопровод
#газпром
#продажа
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кремль: Путин обсудит с Токаевым стратегическое партнёрство во время визита в Казахстан
26 ноября 2024, 12:44

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках своего визита в Казахстан проведёт переговоры с Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба Кремля.
Владимир Путин посетит Казахстан 27-28 ноября, он будет участвовать в сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане.

«Планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в различных областях, в том числе с учетом председательства в текущем году Казахстана в ОДКБ, а России — в Содружестве Независимых Государств и БРИКС», — говорилось на сайте Кремля.

После переговоров Российская Федерация и Казахстан подпишут совместное заявление и некоторые межправительственные, межведомственные и коммерческие документы, обратила внимание пресс-служба Кремля.

Читайте также:

Обращение Путина заставило президента Казахстана принять срочные меры

Казахстан выступил против обхода антироссийских санкций на своей территории

Токаев указал на непобедимость России
#казахстан
#владимир путин
#документы
#заявление
#служба
#касым-жомарт токаев
#россия
#кремль
Следите за нашими новостями
в удобном формате