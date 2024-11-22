Каракаев: комплекс «Орешник» способен поразить цели на всей территории Европы

Сергей Каракаев (Фото: РИА Новости/ Алексей Никольский)
Сергей Каракаев сказал, что комплекс «Орешник» имеет возможность поражать цели на всей территории Европы.
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев в ходе совещания с лидером российского государства обратил внимание, что баллистическая ракета средней дальности «Орешник» имеет возможность поражать цели по всей европейской территории — это выгодно его отличает от иных видов высокоточного оружия большой дальности
В ходе совещания с руководством РВСН президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что решение по серийному производству «Орешника» принято и практически организовано, в скором времени ракеты будут поставлены на вооружение в РВСН. Глава государства поздравил руководство Минобороны России с успешным испытанием «Орешника».
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