РБК: Казахстан снова задерживает фуры грузоперевозчиков РФ

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Фуры российских грузоперевозчиков снова задерживают сотрудники таможни Казахстана с 1 июля в связи с новыми ограничениями. Об этом сообщает издание РБК, ссылаясь на обращение Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) в Минтранс от 5 июля.
Уточняется, что задерживают тех, кто везет в республику товары из Евросоюза. Казахстанский Минфин считает, что подобного рода перевозки должны подвергаться налогообложению.
Осенью в 2022 году уже была аналогичная ситуация, связанная с механизмом перецепки. Тогда задержали как минимум восемь российских фур с европейскими товарами.
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«Сейчас мы пытаемся собрать информацию о количестве задержанных машин. Всего было задержано более 20 российских автопоездов, но сведения о номерах ТС, маршруте перевозки у нас в настоящее время имеются по шести», — прокомментировал замгендиректора АСМАП Евгений Антипов.
Осенью в 2022 году уже была аналогичная ситуация, связанная с механизмом перецепки. Тогда задержали как минимум восемь российских фур с европейскими товарами.
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Никита Кротов