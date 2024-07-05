Развожаев: ВСУ запускают в сторону Севастополя вместе с ракетами ложные цели

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В Севастополе 5 июля дважды объявляли воздушную тревогу, которая через несколько минут отменялась. Губернатор города Михаил Развожаев пояснил, что ВСУ запускают в сторону Севастополя не только крылатые ракеты, но и ложные цели.
В своём телеграм-канале он именно этим объяснил то, что объявленная воздушная тревога отменялась буквально сразу же. Он подчеркнул, что ВСУ таким образом пытаются проверить, насколько надёжна противовоздушная оборона Севастополя и всего полуострова.
Тем не менее, губернатор обратился к горожанам с призывом не пренебрегать мерами безопасности, укрываться во время тревоги в убежищах и временных укрытиях, а также избегать нахождения на открытом пространстве, так как наибольшую опасность представляют собой разлетающиеся осколки ракет.
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Александр Бойцов