Автоэксперт Кадаков объяснил возгорание машины в Люберцах

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Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заявил, что причиной возгорания автомобиля в Люберцах, вероятнее всего, стала техническая неисправность, а не жара.
«Хороший антифриз не горит. Едва ли так быстро могли установить причину возгорания. Исправные автомобили не горят. Да и чего им гореть? В Эмиратах жара похлеще и машины почему-то не горят», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Кадаков.
До этого прямо на дороге в подмосковных Люберцах взорвался автомобиль.
Ранее сообщалось, что водителя автобуса на севере Москвы отправили в больницу после взрыва газового оборудования на крыше. Очевидица взрыва Мария заявляла, что пострадал при происшествии лишь водитель.
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Мелисса Тимофеева