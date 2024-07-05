«Кислотного маньяка» из Монино признали невменяемым по результатам экспертизы

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Невменяемым по результатам экспертизы признали так называемого «кислотного маньяка» из Монино. Об этом сообщается в Telegram-канале РЕН ТВ.
До этого 31-летний педагог одного из вузов Подмосковья Андрей Сулейманов облил серной кислотой подростка. У несчастного в результате инцидента остались ожоги ног и спины. Кроме того, злоумышленник выплеснул кислоту в лицо женщине.
Как отмечали в региональном Следкоме, преподаватель «не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».
Дело направили в суд, чтобы Сулейманова отправили на принудительное лечение.
Ранее сообщалось, что в столице мигранты избили экс-сотрудника контрразведки, когда тот решил заступиться за честь и достоинство супруги и самого себя.
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Как отмечали в региональном Следкоме, преподаватель «не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий».
Дело направили в суд, чтобы Сулейманова отправили на принудительное лечение.
Ранее сообщалось, что в столице мигранты избили экс-сотрудника контрразведки, когда тот решил заступиться за честь и достоинство супруги и самого себя.
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Никита Кротов