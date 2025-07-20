Реакцию России на ультиматум Трампа назвали «конфронтационной»

20 июля 2025, 10:52

The Telegraph: Россия конфронтационно отреагировала на ультиматум Трампа

Фото: iStock/donfiore

Россия «конфронтационным образом» отреагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который призвал урегулировать конфликт на Украине за 50 дней и угрожал в противном случае введением новых санкций. Об этом пишет британская газета The Telegraph.