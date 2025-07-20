Реакцию России на ультиматум Трампа назвали «конфронтационной»
Россия «конфронтационным образом» отреагировала на ультиматум президента США Дональда Трампа, который призвал урегулировать конфликт на Украине за 50 дней и угрожал в противном случае введением новых санкций. Об этом пишет британская газета The Telegraph.
Издание привело заявление зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, который отметил, что Москва не заметила объявленный «декоративный ультиматум». Также журналисты вспомнили его слова о возможных превентивных ударах в случае дальнейшего развития конфронтации с Западом.
В материале говорится, что оптимистичные рассуждения Трампа о возможности разрешения конфликта на Украине «не отражают существующих настроений в Кремле».
При этом российская сторона, настороженно ожидающая новых глобальных санкций, с облегчением отреагировала на новость о том, что Трамп решил ввести в отношении стран БРИКС в основном «невыполнимые пошлины», заключает издание.
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