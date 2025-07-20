20 июля 2025, 09:29

BZ: сделка по Patriot раскрыла план Трампа по срыву урегулирования на Украине

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Американский лидер Дональд Трамп на самом деле планирует срыв российской инициативы по урегулированию украинского конфликта. Его истинные намерения раскрыл договор США и НАТО по поставкам систем ПВО Patriot, которые западные державы приобрели для дальнейшей отправки киевскому режиму. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.





Как говорится в материале, глава Белого дома не смог переиграть президента России Владимира Путина, потому решил пригрозить Москве вводом стопроцентных торговых пошлин. Однако авторы статьи усомнились, что ему удастся реализовать этот план.

«Трамп сможет лишь в очередной раз подтвердить закрепившееся за ним прозвище, которое он приобрел из-за своих постоянных резких высказываний: TACO (Трамп всегда струсит — прим. РИА Новости)» — иронизирует издание.