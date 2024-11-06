RealClearPolitics: Трамп обгоняет Харрис в большинстве колеблющихся штатов

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Кандидат от республиканцев Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Такие данные опубликовал портал RealClearPolitics.
Трамп опережает Харрис на 1,3 процентных пункта п.п. в Джорджии, на 2,8 п.п. в Аризоне, на 1,2 п.п. в Северной Каролине, на 0,6 п.п. в Неваде и на 0,4 п.п. в Пенсильвании. При этом Харрис лидирует в Висконсине на 0,4 п.п. и в Мичигане на 0,5 п.п.
Для победы одному из кандидатов, необходимо набрать 270 голосов.
По последним данным, Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. У Камалы Харрис 226 голосов.
Ранее Трамп заявлял, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.
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Для победы одному из кандидатов, необходимо набрать 270 голосов.
По последним данным, Трамп обеспечил себе победу на выборах президента США, набрав 277 голосов выборщиков. У Камалы Харрис 226 голосов.
Ранее Трамп заявлял, что победа в штате Пенсильвания, который относят к колеблющимся, станет решающим фактором успеха в борьбе за президентское кресло.
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Элина Позднякова