Референдум по строительству АЭС проходит в Казахстане, он состоялся — ЦИК РК

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Референдум по строительству АЭС проходит в Казахстане. Как отметили в ЦИК республики, его признали состоявшимся. Уточняется, что в голосовании участвует больше половины населения.
«В общем по стране на 14 часов получили бюллетени шесть миллионов 339 тысяч 425 граждан, что составляет 51,77 процента от числа включенных в списки голосования», — прокомментировала в рамках брифинга член ЦИК Сабила Мустафина.
По информации Центризбиркома, больше 45% проголосовали в Астане, 16% в Алма-Ате и 64% в Шымкенте.
Избирателям задали вопрос об их согласии на строительство будущего предприятия. Референдум закончится в 20:00 по местному времени.
АЭС хотят возвести к 2035 году в Улькене в Алма-Атинской области, где расположено озеро Балхаш. На строительство уйдет свыше 11 миллиардов долларов.
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Никита Кротов