В США отменили свыше 400 DEI-грантов на 200 миллионов долларов

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Власти США отменили свыше 400 грантов на программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), общий объем которых превышал 200 миллионов долларов. Об этом сообщает департамент государственной эффективности (DOGE) в соцсети X.
«Отличная работа Национального научного фонда, который отменил 402 расточительных DEI-гранта (сохранив 233 миллиона долларов)», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что бывший американский лидер Джо Байден требует за свое выступление в качестве спикера 300 тысяч долларов. При этом спрос на это наблюдается низкий.
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Иван Мусатов