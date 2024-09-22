Рейтинг президента Франции Макрона упал до рекордно низкого уровня

Фото: сайт Кремля
Три четверти жителей Франции недовольны работой Эммануэля Макрона на посту президента страны. Такой результаты показал опрос, проведённый компанией Ifop для газеты Journal du Dimanche.
Отмечается, что никогда с момента разграбления Триумфальной арки в период кризиса «жёлтых жилетов» в декабре 2018 года рейтинг главы государства не падал настолько низко (25%), а рейтинг непринятия не поднимался настолько высоко (75% недовольных).
По результатам опроса, Макрона обвиняют в е непропорциональном эго, которое испортило президента, а также в роспуске парламента, что привело к неуправляемости Франции.
Также опрос показал, что более половины (55%) респондентов недовольны приходом нового премьер-министра Мишеля Барнье.
Опрос проводился в онлайн-формате и по телефону в период с 11 по 20 сентября 2024 года. В нём приняли участие 2 098 человек старше 18 лет.
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По результатам опроса, Макрона обвиняют в е непропорциональном эго, которое испортило президента, а также в роспуске парламента, что привело к неуправляемости Франции.
Также опрос показал, что более половины (55%) респондентов недовольны приходом нового премьер-министра Мишеля Барнье.
Опрос проводился в онлайн-формате и по телефону в период с 11 по 20 сентября 2024 года. В нём приняли участие 2 098 человек старше 18 лет.
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Анастасия Чинкова