В Китае оценили новую российскую ракету
Перспективы новой российской ракеты, известной как «Изделие 30», оценил китайский портал Sohu.
В публикации говорится, что эта разработка может сделать ударные возможности Вооружённых сил России более гибкими и менее предсказуемыми для противника. По мнению авторов материала, носителями ракеты, вероятно, смогут стать самолёты тактической авиации. Благодаря большому числу таких машин отслеживать вылет потенциальных носителей будет значительно сложнее.
В публикации также отмечается, что «Изделие 30» рассматривают как более простую и доступную альтернативу ракете Х-101. Предполагаемая дальность новой крылатой ракеты составляет около 1500 километров.
При этом официального подтверждения разработки «Изделия 30» на текущий момент не поступало.
