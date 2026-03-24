Достижения.рф

В Китае оценили новую российскую ракету

Sohu: Российское «Изделие 30» будет непредсказуемо поражать врага
Фото: istockphoto/PavelRodimov

Перспективы новой российской ракеты, известной как «Изделие 30», оценил китайский портал Sohu.



В публикации говорится, что эта разработка может сделать ударные возможности Вооружённых сил России более гибкими и менее предсказуемыми для противника. По мнению авторов материала, носителями ракеты, вероятно, смогут стать самолёты тактической авиации. Благодаря большому числу таких машин отслеживать вылет потенциальных носителей будет значительно сложнее.

В публикации также отмечается, что «Изделие 30» рассматривают как более простую и доступную альтернативу ракете Х-101. Предполагаемая дальность новой крылатой ракеты составляет около 1500 километров.

При этом официального подтверждения разработки «Изделия 30» на текущий момент не поступало.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0