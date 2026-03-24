Трамп заявил о ценном «подарке» США от Ирана

Трамп заявил о ценном «подарке» США от Ирана, связанном с Ормузским проливом
Президент США Дональд Трамп заявил, что накануне Иран сделал Вашингтону очень большой подарок, имеющий, по его словам, огромную ценность.



Об этом он сообщил журналистам, не став уточнять, что именно имел в виду, однако связал свои слова с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Ранее портал Axios писал, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк как способ давления на Тегеран с целью добиться открытия морского маршрута для судоходства.

Накануне американский лидер также сообщил, что распорядился на пять дней прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры Ирана, сославшись на якобы достигнутые договоренности о перемирии. В ответ иранские военные, как утверждается, нанесли удары по американским базам в Кувейте, Саудовской Аравии и ОАЭ, назвав заявления Трампа элементом психологической операции.

Днем ранее хозяин Белого дома выдвинул Тегерану ультиматум, пригрозив уничтожением всех электростанций в случае, если Иран в течение 48 часов полностью не откроет Ормузский пролив. Иранская сторона, в свою очередь, заявила о готовности атаковать компании на Ближнем Востоке, связанные с американскими интересами, а также энергетические объекты в странах, где находятся базы США.

Никита Кротов

