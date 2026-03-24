На Западе увидели перемены в отношениях с РФ
В Европе все чаще говорят о необходимости возобновления отношений с Россией на фоне опасений, связанных с возможным мировым кризисом. Об этом пишет сербская газета «Политика».
Как отмечает издание, европейские страны начинают воспринимать Россию как более близкий, доступный и надежный источник по сравнению с альтернативами. По мнению автора публикации, прежние страхи перед Москвой постепенно ослабевают, в том числе из-за того, что политика РФ выглядит более предсказуемой, чем ситуация в США, где курс зависит от смены власти и новых политических установок.
В статье подчеркивается, что Европа начинает менять подход не столько по собственной инициативе, сколько под давлением глобального кризиса и понимания того, что мировой центр влияния уже сместился за пределы традиционной оси Лондон — Париж — Берлин. Автор также пишет, что на фоне общих тревог европейские страны становятся ближе к идее добрососедских отношений.
Ранее, 17 марта, президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа приближается к моменту, когда ей придется открыть каналы политического диалога с Россией.
