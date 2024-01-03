Рейтинг Зеленского снизился из-за провала контрнаступления

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк
Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского резко снизился на фоне провального контрнаступления ВСУ. Об этом сообщает итальянская газета Corriere della Sera, ссылаясь на данные киевского Международного института социологии.
Отмечается, что в начале проведения Россией спецоперации на Украине рейтинг Зеленского составлял 98%. Однако после неудачно сложившегося контрнаступления он упал до нынешних 60%.
Как уточняет обозреватель газеты Паоло Валентино, население устало от нахождения страны в конфликте, поэтому растёт пессимизм украинцев. Он значительно усугубился после провала контрнаступления, на которое возлагались большие надежды.
Также издание отмечает, что на Украине разгорается внутренний конфликт из-за плохого взаимодействия Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и мэром Киева Виталием Кличко.
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Как уточняет обозреватель газеты Паоло Валентино, население устало от нахождения страны в конфликте, поэтому растёт пессимизм украинцев. Он значительно усугубился после провала контрнаступления, на которое возлагались большие надежды.
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Анастасия Чинкова